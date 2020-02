Valencia-Atletico Madrid: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Valencia, dopo la pesante sconfitta sul campo del Getafe, è obbligato a rialzarsi se non vuole perdere ulteriore terreno dal quarto posto. L’Atletico Madrid, reduce dal fondamentale successo contro il Granada, ha bisogno di dare continuità ai risultati. Padroni di casa con il 4-4-2; tra i pali Juame protetto dalla coppia centrale Gabriel Paulista-Diakhaby mentre le corsie vedranno la presenza di Gayá e Wass con il secondo maggiormente propenso alla fase di spinta. In mezzo al campo il dinamismo di Coquelin e l’intelligenza tattica di Parejo con due come Soler e Ferran Torres a dare qualità alle corsie. In avanti Maxi Gómez avrà il supporto di Rodrigo. Modulo speculare per gli ospiti. In porta spazio a Oblak con la linea difensiva guidata da Savic al cui fianco agirà Felipe; corsie presidiate da Lodi e Arias il cui compito sarà alternarsi nella fase di spinta. Thomas ed Herrera formeranno la diga in mezzo al campo mentre Saul e Koke dovranno garantire qualità al reparto. La coppia offensiva vedrà Correa fare coppia con Vitolo. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Valencia-Atletico Madrid:

Valencia-Atletico Madrid probabili formazioni:

Probabile formazione Valencia (4-4-2): Jaume; Gayá, Gabriel Paulista, Diakhaby, Wass; Soler, Parejo, Coquelin, Ferran Torres; Maxi Gómez, Rodrigo.

Probabile formazione Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Lodi, Savic, Felipe, Arias; Saul, Thomas, Herrera, Koke; Correa, Vitolo.

Valencia-Atletico Madrid quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.10 3.10 2.40 1.55 2.30 2.00 1.72 3.00 2.95 2.50 1.53 2.40 2.00 1.72 3.15 3.05 2.47 1.53 2.40 1.97 1.78

Quote molto equilibrate. Consigliamo l’Under2.5 tra l’1.53 e l’1.55.

Valencia-Atletico Madrid dove vederla in TV

La partita tra Valencia e Atletico Madrid verrà trasmessa su Dazn.

