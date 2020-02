Maiorca-Alavés: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Maiorca, una sola vittoria nelle ultime cinque partite, ha bisogno di ottenere i tre punti per continuare a sperare nella salvezza. L’Alavés, reduce dal successo contro l’Eibar, vuole ottenere un altro risultato positivo. Padroni di casa che si schiereranno con il 4-4-2. Tra i pali spazio a Reina protetto dalla coppia difensiva formata da Raíllo e Valjent mentre le corsie saranno presidiate da Lumor e Pozo che dovranno alternarsi nella fase di spinta. In mezzo al campo spazio all’intelligenza di Salva Sevilla e la forza fisica di Baba più due come Lago Junior e Dani Rodriguez sugli esterni. In avanti con Budimir ci sarà Cucho Hernandez. Modulo speculare per gli ospiti che presenteranno Pacheco in porta. Difesa guidata da Laguardia al cui fianco agirà Magallán più Ruben Duarte e Ximo Navarro ad alternarsi nella fase di accompagnamento della squadra. Centrocampo fisico e dinamico grazie a Manu Garcia e Camarasa. Per quanto riguarda Burke e Aleix Vidal, avranno il compito di creare la superiorità numerica. La coppia offensiva sarà composta da Joselu e Lucas Perez. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Maiorca-Alavés:

Maiorca-Alavés probabili formazioni:

Probabile formazione Maiorca (4-4-2): Reina; Lumor, Raíllo, Valjent, Pozo; Lago Junior, Salva Sevilla, Baba, Dani Rodriguez; Cucho Hernandez, Budimir.

Probabile formazione Alavés (4-4-2): Pacheco; Ruben Duarte, Laguardia, Magallán, Ximo Navarro; Burke, Manu Garcia, Camarasa, Aleix Vidal; Joselu, Lucas Perez.

Maiorca-Alavés quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.40 3.20 3.10 1.57 2.25 1.90 1.80 2.35 3.20 3.00 1.57 2.30 2.00 1.72 2,47 3.05 3.15 1.55 2.35 1.92 1.82

Consigliamo il Goal tra l’1.90 e il 2.00.

Maiorca-Alavés dove vederla in TV

La partita tra Maiorca e Alavés verrà trasmessa su Dazn.

