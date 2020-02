Leganes-Betis: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Leganes, dopo la sconfitta sul campo del Levante, ha bisogno di rialzare la testa per uscire da una situazione di classifica per nulla serena. Il Betis, reduce dal 2-3 casalingo contro il Barcellona, cerca riscatto. Padroni di casa con il 5-4-1. Tra i pali spazio a Cuéllar con Awaziem a guidare il terzetto difensivo; al suo fianco agiranno Jonathan Silva e Bustinza. Fondamentali i due esterni, Kevin Rodrigues e Rosales, che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. In mezzo al campo lafisicità di Recio e il dinamismo di Roque Mesa con Óscar Rodríguez e Assalé a dover supportare l’unica punta Braithwaite. Ospiti che risponderanno con il 4-3-3. Tra i pali spazio a Robles protetto dalla coppia difensiva formata da Bartra e Mandi mentre le corsie vedranno la presenza di Moreno e Emerson il cui compito sarà alternarsi nella fase di spinta. In mezzo al campo regia affidata ad Edgar con due come Aleñá e William Carvalho a dare qualità e dinamismo. In avanti Loren avrà ai suoi lati Joaquin e Canales. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Leganes-Betis:

Leganes-Betis probabili formazioni:

Probabile formazione Leganes (5-4-1): Cuéllar; Kevin Rodrigues, Jonathan Silva, Awaziem, Bustinza, Rosales; Óscar Rodríguez, Roque Mesa, Recio, Assalé; Braithwaite.

Probabile formazione Betis (4-3-3): Robles; Moreno, Bartra, Mandi, Emerson; Aleñá, Edgar, William Carvalho; Joaquin, Loren, Canales.

Leganes-Betis quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.40 3.20 3.10 1.61 2.20 1.85 1.85 2.40 3.10 3.00 1.62 2.20 1.90 1.80 2.48 3.10 3.08 1.61 2.23 1.89 1.85

Consigliamo il Goal quotato tra l’1.85 e l’1.90.

Leganes-Betis dove vederla in TV

La partita tra Leganes e Betis verrà trasmessa su Dazn.

