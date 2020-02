Granada-Valladolid: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Granada, reduce dalla sconfitta di misura con l’Atletico Madrid, vuole ritrovare il successo per restare nella parte alta della classifica. Discorso diverso per il Valladolid a cui servono punti preziosi per la salvezza. Padroni di casa con il classico 4-2-3-1. Tra i pali Rui Silva protetto dalla coppia centrale formata da Vallejo e German mentre le corsie vedranno la presenza di Carlos Neva e Victor Diaz il cui compito sarà alternarsi nella fase di spinta. In mezzo al campo l’intelligenza tattica di Gonalons e la forza fisica di Herrera. Trequarti con Azeez e Machis e Puertas sulle corsie a creare superiorità numerica. In avanti spazio a Carlos Fernández. Ospiti che risponderanno con il 4-4-2. In porta spazio a Masip con la linea difensiva guidata da Olivas al cui fianco agirà Salisu con due come Garcia e Moyano a dover svolgere entrambe le fasi di gioco. In mezzo al campo la forza fisica di Alcaraz e il dinamismo di Michel mentre Villa e Plano agiranno sulle corsie. In attacco con Unal spazio a Guardiola. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Granada-Valladolid:

Granada-Valladolid probabili formazioni:

Probabile formazione Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Carlos Neva, Vallejo, German, Victor Diaz; Gonalons, Herrera; Machis, Azeez, Puertas; Carlos Fernández.

Probabile formazione Valladolid (4-4-2): Masip; Garcia, Salisu, Olivas, Moyano; Villa, Alcaraz, Michel, Plano; Unal, Guardiola.

Granada-Valladolid quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.40 3.10 3.20 1.50 2.40 2.10 1.66 2.35 3.00 3.20 1.50 2.50 2,10 1.65 2.42 2.95 3.35 1.48 2.53 2.04 1.72

Partita di difficile interpretazione. Consigliamo l’uno del Granada la cui variazione va dal 2.35 al 2.42.

Granada-Valladolid dove vederla in TV

La partita tra Granada e Valladolid verrà trasmessa su Dazn.

