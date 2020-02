Bilbao-Osasuna: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Bilbao, tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite, vuole tornare al successo per non perdere ulteriore terreno dal sesto posto. L’Osasuna cerca riscatto dopo la pesante sconfitta subita in casa dal Real Madrid. Padroni di casa che scenderanno in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali Unai Simón protetto dalla coppia centrale formata da Inigo Martinez e Yeray mentre le corsie vedranno la presenza di Yuri e Capa che dovranno alternarsi nella fase di spinta. In mezzo al campo l’intelligenza tattica di Unai López e il dinamismo di Vesga. Sulla trequarti Ibai e Williams larghi con Raul Garcia in mezzo; i tre dovranno supportare l’unica punta Villalibre. Modulo speculare per l’Osasuna; in porta spazio a Herrera con la linea difensiva guidata da Aridane al cui fianco agirà David Garcia mentre sugli esterni agiranno Estupiñán e Nacho Vidal il cui compito sarà alternarsi nella fase di spinta. Centrocampo con la forza fisica di Brasanac e il dinamismo di Oier. Trequarti composta da Ruben Garcia in mezzo più Íñigo Pérez e Roberto Torres a creare superiorità numerica sulle corsi. Unica punta Arnáiz. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Bilbao-Osasuna:

Bilbao-Osasuna probabili formazioni:

Probabile formazione Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón; Yuri, Inigo Martinez, Yeray, Capa; Unai López, Vesga; Ibai, Raul Garcia, Williams; Villalibre.

Probabile formazione Osasuna (4-2-3-1): Herrera; Estupiñán, Aridane, David Garcia, Nacho Vidal; Brasanac, Oier; Íñigo Pérez, Ruben Garcia, Roberto Torres; Arnáiz.

Bilbao-Osasuna quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.00 3.20 4.20 1.53 2.37 2.10 1.66 1.90 3.20 4.33 1.50 2.45 2.20 1.60 2.03 3.15 4.17 1.54 2.38 2.07 1.70

Il Bilbao parte favorito con l’uno quotato tra l’1.90 e il 2.03.

Bilbao-Osasuna dove vederla in TV

La partita tra Bilbao e Osasuna verrà trasmessa su Dazn.

