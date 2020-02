Barcellona-Getafe: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Barcellona, dopo l’importantissima vittoria sul campo del Betis, ha bisogno di dare continuità di risultati per tenere il passo del Real Madrid capolista. L’impegno per i blaugrana, però, non sarà per nulla semplice; al Camp Nou, infatti, arriva un Betis reduce da quattro vittorie consecutive e ben saldo al terzo posto. I padroni di casa si schiereranno con il 4-3-3. Tra i pali ter Stegen protetto dalla coppia difensiva formata da Pique e Umtiti mentre le corsie vedranno la presenza di Alba e Semedo con il primo maggiormente propenso alla fase di spinta. Regia affidata a Busquets con due come De Jong e Arthur a dare qualità al centrocampo. In avanti Griezmann sarà supportato, ai lati, da Fati e Messi. Gli ospiti risponderanno con il classico 4-4-2. Tra i pali spazio a David Soria con la linea difensiva guidata da Etxeita al cui fianco agirà Djené. Le corsie vedranno la presenza di Olivera e Nyom. A centrocampo la qualità di Arambarri e la forza fisica di Maksimovic mentre ai lati Cucurella e Jason a svolgere entrambe le fasi di gioco. In avanti Mata farà coppia con Ángel Rodríguez. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Barcellona-Getafe:

Barcellona-Getafe probabili formazioni:

Probabile formazione Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Alba, Pique, Umtiti, Semedo; De Jong, Busquets, Arthur; Fati, Griezmann, Messi.

Probabile formazione Getafe (4-4-2): David Soria; Olivera, Etxeita, Djené, Nyom; Cucurella, Maksimovic, Arambarri, Jason; Mata, Ángel Rodríguez.

Barcellona-Getafe quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.40 4.75 8.00 2.10 1.66 1.90 1.80 1.36 4.75 8.00 2.10 1.67 2.00 1.72 1.39 4.60 8.75 2.17 1.64 1.89 1.85

Il Barcellona parte favorito con l’uno quotato tra l’1.36 e l’1.40. Vista la qualità offensiva dei blaugrana consigliamo anche l’Over2.5 la cui variazione va dall’1.64 all’1.67.

Barcellona-Getafe dove vederla in TV

La partita tra Barcellona e Getafe verrà trasmessa su Dazn.

