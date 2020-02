Probabili Formazioni LaLiga 2019/2020: 23° giornata

Probabili formazioni LaLiga Santander 2019/2020 – Il ventitreesimo turno di Liga inizierà venerdì sette febbraio con Alavés-Eibar (il calcio d’inizio è in programma alle 21.00). Nella giornata di sabato si giocheranno quattro partite con gli occhi puntati sull’Atletico Madrid obbligato a rialzarsi contro il Granada. Domenica sarà il turno delle prime della classe: Osasuna-Real Madrid e Betis-Barcellona con Setién contro la sua ex squadra. Di seguito, nel dettaglio, le probabili formazioni de’ LaLiga Santander.

Probabili formazioni LaLiga Santander:

ALAVES-EIBAR

venerdì 07 febbraio ore 21.00

Probabile formazione Alavés (4-4-2): Pacheco; Ruben Duarte, Laguardia, Ely, Ximo Navarro; Luis Rioja, Fejsa, Camarasa, Aleix Vidal; Joselu, Lucas Perez.



Probabile formazione Eibar (4-2-3-1): Dmitrovic; Cote, Bigas, Burgos, Tejero; Edu Expósito, Diop; Inui, Orellana, Pedro Leon; Sergi Enrich.

LEVANTE-LEGANES

sabato 08 febbraio ore 13.00

Probabile formazione Levante (4-4-2): Aitor Fernandez; Toño García, Postigo, Vezo, Miramon; Morales, Campana, Radoja, Rochina; Mayoral, Roger.

Probabile formazione Leganes (5-4-1): Soriano; Kevin Rodrigues, Jonathan Silva, Omeruo, Bustinza, Rosales; Óscar Rodríguez, Roque Mesa, Recio, Eraso; Braithwaite.

GETAFE-VALENCIA

sabato 08 febbraio ore 16.00

Probabile formazione Getafe (4-4-2): David Soria; Olivera, Etxeita, Djené, Damian Suarez; Cucurella, Maksimovic, Arambarri, Nyom; Mata, Molina.

Probabile formazione Valencia (4-4-2): Jaume; Gayá, Gabriel Paulista, Diakhaby, Florenzi; Soler, Parejo, Kondogbia, Ferran Torres; Maxi Gómez, Rodrigo.

VALLADOLID-VILLARREAL

sabato 08 febbraio ore 18.30

Probabile formazione Valladolid (4-4-2): Masip; Garcia, Salisu, Olivas, Moyano; Villa, Alcaraz, Michel, Plano; Unal, Guardiola.

Probabile formazione Villarreal (4-3-3): Asenjo; Rubén Peña, Funes Mori, Albiol, Mario; Cazorla, Iborra, Trigueros; Moi Gomez, Alcácer, Gerard.

ATLETICO MADRID-GRANADA

sabato 08 febbraio ore 21.00

Probabile formazione Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Lodi, Savic, Hermoso, Trippier; Saul, Thomas, Herrera, Koke; Correa, Morata.

Probabile formazione Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Carlos Neva, Domingos Duarte, German, Victor Diaz; Gonalons, Herrera; Machis, Carlos Fernandez, Puertas; Soldado.

ESPANYOL-MAIORCA

domenica 09 febbraio ore 12.00

Probabile formazione Espanyol (4-4-2): Diego Lopez; Dídac Vila, Cabrera, Bernardo, Javi Lopez; Embarba, Roca, David Lopez, Darder; Calleri, De Tomás.

Probabile formazione Maiorca (4-2-3-1): Reina; Lumor, Raíllo, Valjent, Gamez; Salva Sevilla, Baba; Lago Junior, Cucho Hernandez, Dani Rodriguez; Budimir

REAL SOCIEDAD-BILBAO

domenica 09 febbraio ore 14.00

Probabile formazione Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Monreal, Aritz, Le Normand, Zaldua; Odegaard, Zubeldia, Merino; Oyarzabal, Isak, Portu.

Probabile formazione Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón; Yuri, Núñez, Yeray, Capa; Unai López, Dani Garcia; Muniain, Raul Garcia, Williams; Villalibre.

OSASUNA-REAL MADRID

domenica 09 febbraio ore 16.00

Probabile formazione Osasuna (4-2-3-1): Herrera; Estupiñán, Roncaglia, David Garcia, Nacho Vidal; Brasanac, Moncayola; Robert Ibáñez, Ruben Garcia, Roberto Torres; Enric Gallego.

Probabile formazione Real Madrid (4-3-3): Courtois; Mendy, Ramos, Varane, Carvajal; Kroos, Casemiro, Valverde; Isco, Benzema, Vazquez.

CELTA VIGO-SIVIGLIA

domenica 09 febbraio ore 18.30

Probabile formazione Celta Vigo (4-2-3-1): Blanco; Olaza, Murillo, Araujo, Mallo; Okay, Fran Beltrán; Pione Sisto, Rafinha, Santi Mina; Iago Aspas.



Probabile formazione Siviglia (4-3-3): Vaclik; Reguilón, Diego Carlos, Koundé, Jesus Navas; Joan Jordán, Fernando, Banega; Suso, De Jong, Ocampos.

BETIS-BARCELLONA

domenica 09 febbraio ore 21.00

Probabile formazione Betis (4-3-3): Robles; Moreno, Bartra, Mandi, Emerson; Aleñá, Edgar, Canales; Joaquin, Borja Iglesias, Fekir.

Probabile formazione Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Alba, Lenglet, Umtiti, Semedo; De Jong, Busquets, Rakitic; Fati, Griezmann, Messi.

Arrivederci Roma, good bye, au revoir. Non solo i versi di una bellissima canzone romana, ma con tutta probabilità anche le parole che sono frullate in testa ad Alessandro Florenzi in questi giorni. Florenzi, nato e cresciuto a Roma, ha detto arrivederci (o addio?) alla sua casa per volare nelle calda ed accogliente Valencia, tutto sommato non troppo diversa da Roma se consideriamo i caratteri solari degli abitanti. I rapporti con la Roma, con i tifosi e con il tecnico Fonseca si erano incrinati da tempo, Alessandro non era più titolare e a giugno si gioca un Europeo, pertanto Florenzi ha fatto le valigie ed è andato in Spagna inizialmente per soli sei mesi, poi si vedrà, per rivitalizzare la sua carriera e riguadagnarsi un posto fisso in nazionale. Nel podcast tematico riguardante l’universo LaLiga abbiamo parlato di cosa potrà dare Florenzi al Valencia e viceversa!