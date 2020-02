Probabili formazioni Bundesliga 2019/2020: 21° giornata

Probabili formazioni Bundesliga 2019/2020 – Il ventunesimo turno di Bundesliga inizierà venerdì 07 febbraio alle 20.30 con l’anticipo tra Eintracht Francoforte ed Augsburg. Nella giornata di sabato si disputeranno sei partite tra cui Friburgo-Hoffenheim (scontro valido per l’Europa) e Leverkusen-Borussia Dortmund con il BVB pronto a conquistare altri tre punti per la corsa al titolo. Il piatto forte, però, arriva la domenica con il big match, in programma alle 18.00, tra Bayern Monaco e Lipsia. All’Allianz Arena ci si gioca una fetta di Meisterschale. Per seguirci basta andare sulla nostra pagina Twitch, nella sezione dedicata o visitare la pagina Spreaker. Di seguito, nel dettaglio, le probabili formazioni della Bundesliga:

Probabili formazioni Bundesliga 21° giornata:

EINTRACHT FRANCOFORTE-AUGSBURG

venerdì 07 febbraio ore 20.30

Probabile formazione Eintracht (4-2-3-1): Trapp; da Costa, Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Rode, Sow; Kostic, Kamada, Chandler; André Silva.

Probabile formazione Augsburg (4-4-2): Luthe; Jedvaj, Gouweleeuw, Uduokhai, Max; Richter, Khedira, Baier, Vargas; Niederlechner, Finnbogason.

WERDER BREMA-UNION BERLINO

sabato 08 febbraio ore 15:30

Probabile formazione Werder Brema (3-4-3): Pavlenka; Moisander, Vogt, Toprak; Bittencourt, Klaassen, Sahin, Eggestein; Sargent, Selke, Rashica.

Probabile formazione Union Berlino (3-4-3): Gikiewicz; Subotic, Schlotterbeck, Friedrich; Lenz, Andrich, Gentner, Trimmel; Bulter, Andersson, Malli.

FRIBURGO-HOFFENHEIM

sabato 08 febbraio ore 15:30

Probabile formazione Friburgo (3-4-3): Schwolow; Gulde, Koch, Heintz; Gunter, Haberer, Hofler, Schmid; Holer, Petersen, Kwon.

Probabile formazione Hoffenheim (4-3-3): Pentke; Posch, Hubner, Akpoguma, Skov; Rudy, Samassekou, Grillitsch; Dabbur, Kramaric, Bebou.

HERTHA BERLINO-MAINZ

sabato 08 febbraio ore 15:30

Probabile formazione Hertha (4-2-3-1): Jarstein; Klunter, Boyata, Torunarigha, Mittelstadt; Skjelbred, Ascacibar; Lukebakio, Grujic, Dilrosun; Piatek.

Probabile formazione Mainz (4-2-3-1): Zentner; Baku, Niakhate, St. Juste, Brosinski; Barreiro Martins, Latza; Oztunali, Boetius, Quaison; Mateta.

SCHALKE-PADERBORN

sabato 08 febbraio ore 15:30

Probabile formazione Schalke (4-3-1-2): Nubel; Miranda, Kabak, Nastasic, Oczipka; McKennie, Mascarell, Serdar; Harit; Gregoritsch, Raman.

Probabile formazione Paderborn (4-3-3): Zingerle; Jans, Strohdiek, Schonlau, Hunemeier; Zolinski, Vasiliadis, Sabiri; Proger, Srbeny, Antwi-Adjej.

WOLFSBURG-DUSSELDORF

sabato 08 febbraio ore 15:30

Probabile formazione Wolfsburg (4-3-1-2): Casteels; Mbabu, Knoche, Pongracic, William; Guilavogui, Schlager, Arnold; Mehmedi; Ginczek, Steffen.

Probabile formazione Dusseldorf (4-3-3): Kastenmeier; Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Suttner; Morales, Stoger, Berisha; Kownacki, Hennings, Thommy.

BAYER LEVERKUSEN-BORUSSIA DORTMUND

sabato 08 febbraio ore 18:30

Probabile formazione Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Lars Bender, Tah, Sven Bender, Sinkgraven; Amiri, Baumgartlinger; Bellarabi, Havertz, Diaby; Volland.

Probabile formazione Dortmund (3-4-3): Burki; Akanji, Hummels, Piszczek; Guerreiro, Brandt, Witsel, Hakimi; Sancho, Haaland, Hazard.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-COLONIA

domenica 09 febbraio ore 15.30

Probabile formazione Borussia Monchengladbach (4-3-3): Sommer; Johnson, Ginter, Elvedi, Wendt; Herrmann, Zakaria, Neuhaus; Embolo, Thuram, Hofmann.

Probabile formazione Colonia (4-2-3-1): Horn; Ehizibue, Bornauw, Czichos, Schmitz; Skhiri, Hector; Drexler, Uth, Jakobs; Cordoba.



BAYERN MONACO-LIPSIA

domenica 09 febbraio ore 18.00

Probabile formazione Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Alcantara; Muller, Goretzka, Gnabry; Lewandowski.

Probabile formazione Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Sabitzer, Haidara, Laimer, Forsberg; Werner, Schick.

Negli ultimi mesi la Bundesliga ha accolto due bomber affermatisi in squadre di Serie A e successivamente scaricati dagli stessi club che avevano puntato su di loro: Patrik Schick e Krzysztof Piątek. Schick è diventato celebre grazie alle giocate sontuose nella Sampdoria di Giampaolo, è stato successivamente acquistato dalla Roma che gli ha dato due anni di tempo per esplodere ma il ceco ha deluso sotto tutti i punti di vista, ora su di lui ha scommesso forte il giovane Nagelssman allenatore del Red Bull Lipsia. Piątek è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno quando nella scorsa stagione è approdato al Genoa arrivando dalla Polonia e in pochissimo tempo ha conquistato tutti segnando una valanga di gol alla sua prima stagione in Italia, ora su di lui ha puntato forte Klinssmann, uno che di gol se ne intende, deciso a devitalizzare Piątek autore di sei mesi grigi nel Milan dopo i tanti gol dello scorso anno. Quale futuro per i due bomber in Bundesliga? Ne abbiamo parlato nel podcast!