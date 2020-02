Probabili formazioni Serie A 2019/2020: 23° giornata

La giornata numero 23 di Serie A è alle porte e verrà disputata tra venerdì 7 e domenica 9 febbraio. Si inizierà venerdì con l’anticipo dell’Olimpico tra Roma e Bologna. Il sabato tre partite: alle 15:00 Fiorentina-Atalanta, alle 18:00 Torino-Sampdoria, mentre alle 20:45 l’Hellas Verona ospiterà la Juventus. Domenica 9 tutte le altre in campo: alle 12:30 SPAL-Sassuolo, alle 15 tre gare, mentre alle 18:00 la Lazio giocherà al Tardini di Parma. Alle 20:45, a chiudere questa giornata, andrà in scena il derby di Milano tra Inter e Milan. Di seguito, nel dettaglio, le probabili formazioni della Serie A.

Probabili formazioni Serie A:

ROMA-BOLOGNA

Venerdì 7 febbraio ore 20:45

Probabile formazione Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko.

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Bani, Danilo, Tomiyasu; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

FIORENTINA-ATALANTA

Sabato 8 febbraio ore 15:00

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone.



Probabile formazione Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

TORINO-SAMPDORIA

Sabato 8 febbraio ore 18:00

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Sirigu; Djidji, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meite, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.



Probabile formazione Sampdoria: in attesa di Sampdoria-Napoli

HELLAS VERONA-JUVENTUS

Sabato 8 febbraio ore 20:45

Probabile formazione Hellas Verona: in attesa di Hellas Verona-Lazio.

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Ronaldo, Higuain.

SPAL-SASSUOLO

Domenica 9 febbraio ore 12:30

Probabile formazione Spal (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Valoti, Missiroli, Castro, Reca; Di Francesco, Petagna.

Probabile formazione Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

BRESCIA-UDINESE

Domenica 9 febbraio ore 15:00

Probabile formazione Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Ayé, Balotelli.

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

NAPOLI-LECCE

Domenica 9 febbraio ore 15:00

Probabile formazione Napoli: in attesa di Sampdoria-Napoli.

Probabile formazione Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Barak, Majer, Deiola; Saponara; Lapadula, Falco.

GENOA-CAGLIARI

Domenica 9 febbraio ore 15:00

Probabile formazione Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Zapata, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Schone, Cassata, Barreca; Pandev, Favilli.

Probabile formazione Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Oliva, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

PARMA-LAZIO

Domenica 9 febbraio ore 18:00

Probabile formazione Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Siligardi.

Probabile formazione Lazio: in attesa di Lazio-Hellas Verona.

INTER-MILAN

Domenica 9 febbraio ore 20:45

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Godin; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku.

Probabile formazione Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Rebic.

