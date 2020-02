Getafe-Valencia: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Getafe, grazie al successo sul campo del Bilbao, si è preso il terzo posto e ora sogna la qualificazione alla prossima Champions League. Il Valencia, reduce da due vittorie consecutive, è solo a due punti dal quarto posto. Padroni di casa che scenderanno in campo con il classico 4-4-2. David Soria tra i pali protetto dalla coppia centrale formata da Etxeita e Djené mentre le corsie vedranno la presenza di Olivera e Damian Suarez il cui compito sarà alternarsi nella fase di spinta. In mezzo al campo la fisicità di Maksimovic e la qualità di Arambarri più due esterni del calibro di Cucurella e Nyom. In avanti Mata farà coppia con Molina. Modulo speculare per il Valencia con Juame in porta e una linea difensiva guidata da Gabriel Paulista al cui fianco ci sarà Diakhaby. Corsie laterali presidiate da Gayá e Florenzi con l’ex Roma maggiormente propenso alla fase di spinta. Regia affidata alla qualità di Parejo coadiuvato dalla forza fisica di Kondogbia. Sugli esterni Soler e Ferran Torres bravi a creare la superiorità numerica. In avanti Rodrigo e Maxi Gómez. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Getafe-Valencia:

Getafe-Valencia probabili formazioni:

Probabile formazione Getafe (4-4-2): David Soria; Olivera, Etxeita, Djené, Damian Suarez; Cucurella, Maksimovic, Arambarri, Nyom; Mata, Molina.

Probabile formazione Valencia (4-4-2): Jaume; Gayá, Gabriel Paulista, Diakhaby, Florenzi; Soler, Parejo, Kondogbia, Ferran Torres; Maxi Gómez, Rodrigo.

Getafe-Valencia quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.05 3.25 3.90 1.53 2.40 2.05 1.70 2.05 3.20 3.75 1.50 2.50 2.20 1.60 2.13 3.15 3.80 1.50 2.48 2.05 1.72

Il Getafe parte favorito con l’uno quotato tra il 2.05 e il 2.13. Consigliamo anche il Goal la cui variazione va dal 2.05 al 2.20.

Getafe-Valencia dove vederla in TV

La partita tra Getafe e Valencia verrà trasmessa su Dazn.

Arrivederci Roma, good bye, au revoir. Non solo i versi di una bellissima canzone romana, ma con tutta probabilità anche le parole che sono frullate in testa ad Alessandro Florenzi in questi giorni. Florenzi, nato e cresciuto a Roma, ha detto arrivederci (o addio?) alla sua casa per volare nelle calda ed accogliente Valencia, tutto sommato non troppo diversa da Roma se consideriamo i caratteri solari degli abitanti. I rapporti con la Roma, con i tifosi e con il tecnico Fonseca si erano incrinati da tempo, Alessandro non era più titolare e a giugno si gioca un Europeo, pertanto Florenzi ha fatto le valigie ed è andato in Spagna inizialmente per soli sei mesi, poi si vedrà, per rivitalizzare la sua carriera e riguadagnarsi un posto fisso in nazionale. Nel podcast tematico riguardante l’universo LaLiga abbiamo parlato di cosa potrà dare Florenzi al Valencia e viceversa!