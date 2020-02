Bayern Monaco-Lipsia: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Bayern Monaco, grazie al successo sul Mainz e al contemporaneo passo falso del Lipsia, è tornato in testa alla classifica. Ora i bavaresi vogliono allungare in classifica. I Roten, un punto nelle ultime due, devono dimostrare (nel test più duro) di poter vincere il titolo. Ci aspettano novanta minuti di fuoco. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-2-3-1. In porta Neuer protetto dalla coppia difensiva formata da Boateng e Alaba mentre sulle corsie agiranno Pavard e Davies con il primo maggiormente propenso alla fase di spinta. In mezzo al campo il dinamismo di Kimmich e la qualità di Alcantara. Trequarti con Goretzka in mezzo più Muller e Perisic sulle corsie. L’unica punta sarà, ovviamente, Lewandowski. Il Lipsia risponderà con il consueto 4-4-2. In porta spazio a Gulacsi con la linea difensiva guidata da Upamecano al cui fianco agirà Klostermann più i due terzini Mukiele e Halstenberg che dovranno alternarsi nella fase di spinta. In mezzo al campo l’intelligenza tattica di Laimer e la forza fisica di Haidara mentre gli esterni saranno Sabitzer e Forsberg. La coppia offensiva vedrà Werner affiancare Schick. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Bayern Monaco-Lipsia:

Bayern Monaco-Lipsia probabili formazioni:

Probabile formazione Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Alcantara; Muller, Goretzka, Perisic; Lewandowski.

Probabile formazione Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Sabitzer, Haidara, Laimer, Forsberg; Werner, Schick.

Bayern Monaco-Lipsia quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.40 5.50 6.25 3.35 1.30 1.43 2.60 1.40 5.00 6.25 3.30 1.30 1.45 2.55 1.41 5.25 6.60 3.33 1.30 1.43 2.69

Bayern Monaco favorito con l’uno quotato tra l’1.40 e l’1.41. Consigliamo anche l’Over2.5 a 1.30 e il Goal la cui variazione va dall’1.43 all’1.45.

Bayern Monaco-Lipsia dove vederla in TV

La partita tra Bayern Monaco e Lipsia verrà trasmessa su Sky Sport Uno.

Negli ultimi mesi la Bundesliga ha accolto due bomber affermatisi in squadre di Serie A e successivamente scaricati dagli stessi club che avevano puntato su di loro: Patrik Schick e Krzysztof Piątek. Schick è diventato celebre grazie alle giocate sontuose nella Sampdoria di Giampaolo, è stato successivamente acquistato dalla Roma che gli ha dato due anni di tempo per esplodere ma il ceco ha deluso sotto tutti i punti di vista, ora su di lui ha scommesso forte il giovane Nagelssman allenatore del Red Bull Lipsia. Piątek è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno quando nella scorsa stagione è approdato al Genoa arrivando dalla Polonia e in pochissimo tempo ha conquistato tutti segnando una valanga di gol alla sua prima stagione in Italia, ora su di lui ha puntato forte Klinssmann, uno che di gol se ne intende, deciso a devitalizzare Piątek autore di sei mesi grigi nel Milan dopo i tanti gol dello scorso anno. Quale futuro per i due bomber in Bundesliga? Ne abbiamo parlato nel podcast!