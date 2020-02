Atletico Madrid-Granada: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

L’Atletico Madrid non sta vivendo un periodo felicissimo: un punto nelle ultime tre, eliminazione nella Copa del Rey, sconfitta nel derby. Serve una scossa perché il quarto posto dista tre punti. Il Granada arriva dal successo contro l’Espanyol e punta al colpo grosso. Padroni di casa con il 4-4-2. Oblak tra i pali con la linea difensiva guidata da Savic al cui fianco agirà Hermoso mentre le corsie vedranno la presenza di Lodi e Trippier con il secondo maggiormente propenso alla fase di spinta- Centrocampo robusto con Thomas ed Herrera a fare da filtro piùdue come Saul e Koke larghi. In avanti Morata sarà supportato da Correa visto l’infortunio di Joao Felix. Ospiti con il 4-2-3-1. Tra i pali spazio a Rui Silva protetto dalla coppia difensiva formata da Domingos Duarte e German mentre le corsie saranno presidiate da Carlos Neva e Victor Diaz con il primo maggiormente propenso alla fase di spinta. In mezzo al campo l’intelligenza tattica di Gonalons e il dinamismo di Herrera. Trequarti con Carlos Fernandez e due come Machis e Puertas sulle corsie. In avanti l’unica punta Soldado. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Atletico Madrid-Granada:

Atletico Madrid-Granada probabili formazioni:

Probabile formazione Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Lodi, Savic, Hermoso, Trippier; Saul, Thomas, Herrera, Koke; Correa, Morata.

Probabile formazione Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Carlos Neva, Domingos Duarte, German, Victor Diaz; Gonalons, Herrera; Machis, Carlos Fernandez, Puertas; Soldado.

Atletico Madrid-Granada quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.35 4.50 11.00 1.60 2.20 2.80 1.40 1.35 4.40 10.00 1.65 2.15 2.70 1.40 1.35 4.30 12.85 1.60 2.25 2.80 1.40

Atletico Madrid favorito con l’uno quotato a 1.35.

Atletico Madrid-Granada dove vederla in TV

La partita tra Atletico Madrid e Granada verrà trasmessa su Dazn.

Resta aggiornato su tutte le quote e le formazioni con RadioGoal24!

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.

Arrivederci Roma, good bye, au revoir. Non solo i versi di una bellissima canzone romana, ma con tutta probabilità anche le parole che sono frullate in testa ad Alessandro Florenzi in questi giorni. Florenzi, nato e cresciuto a Roma, ha detto arrivederci (o addio?) alla sua casa per volare nelle calda ed accogliente Valencia, tutto sommato non troppo diversa da Roma se consideriamo i caratteri solari degli abitanti. I rapporti con la Roma, con i tifosi e con il tecnico Fonseca si erano incrinati da tempo, Alessandro non era più titolare e a giugno si gioca un Europeo, pertanto Florenzi ha fatto le valigie ed è andato in Spagna inizialmente per soli sei mesi, poi si vedrà, per rivitalizzare la sua carriera e riguadagnarsi un posto fisso in nazionale. Nel podcast tematico riguardante l’universo LaLiga abbiamo parlato di cosa potrà dare Florenzi al Valencia e viceversa!