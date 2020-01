Probabili formazioni Premier League 2019/2020: 25° giornata

Probabili formazioni Premier League 2019/2020 – la venticinquesima giornata di Premier League si giocherà tra sabato 1 febbraio e domenica 2: il turno si aprirà col consueto lunch match delle 13:30 tra Leicester e Chelsea, seguiranno poi sei match in contemporanea alle 16:00 e Manchester United-Wolverhampton delle 18:30 chiuderà il sabato di Premier League, l’indomani si giocheranno invece Burnley-Arsenal alle 15:00 ed il big match tra Tottenham e Manchester City alle ore 17:30. Di seguito, nel dettaglio, le probabili formazioni della venticinquesima giornata di Premier League.

Probabili formazioni Premier League: 25° giornata

LEICESTER-CHELSEA

sabato 1 febbraio ore 13:30

Probabile formazione Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwel; Ndidi; Ayoze, Maddison, Tielemans, Barnes; Vardy.

Probabile formazione Chelsea (4-3-3): Kepa; James, Christensen, Rudiger, Azpilicueta; Kanté, Jorginho, Kovacic; Hudson-Odoi, Abraham, Willian.

sabato 1 febbraio ore 16:00

Probabile formazione Bournemouth (4-4-2): Ramsdale; Smith, Cook, Aké, Rico; Wilson, Billing, Lerma, Fraser; Solanke, Wilson.

Probabile formazione Aston Villa (3-4-3): Reina; Konsa, Mings, Hause; Guilbert, Nakamba, Drinkwater, Targett; Trezéguet, El Ghazi, Grealish.

sabato 1 febbraio ore 16:00

Probabile formazione Watford (4-2-3-1): Foster; Mariappa, Cathcart, Dawson, Masina; Chalobah, Capoue; Pussetto, Doucouré, Deulofeu; Deeney.

Probabile formazione Everton (4-4-2): Pickford; Sidibé, Holgate, Mina, Digne; Walcott, Davies, Delph, Bernard; Kean, Calvert-Lewin.

LIVERPOOL-SOUTHAMPTON

sabato 1 febbraio ore 16:00

Probabile formazione Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Origi.

Probabile formazione Southampton (4-4-2): McCarthy; Cedric, Bednarek, Stephens, Bertrand; Armstrong, Hojbjerg, Ward-Prowse, Redmond; Ings, Long.

sabato 1 febbraio ore 16:00

Probabile formazione Newcastle (3-5-2): Dubravka; Fernandez, Lascelles, Clark; Lazaro, Almiron, Heyden, Shelvey, Ritchie; Saint-Maximin, Joelinton.

Probabile formazione Norwich (4-2-3-1): Krul; Aarons, Zimmerman, Henley, Byram; McLean, Tettey; Rupp, Duda, Cantwell; Pukki.

sabato 1 febbraio ore 16:00

Probabile formazione Crystal Palace (4-3-3): Guaita; Kelly, Tomkins, Cahill, Riedewald; Kouyaté, McCarthy, MacArthur; Ayew, Tosun, Zaha.

Probabile formazione Sheffield (3-5-2): Henderson; Balham, Egan, O’Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; McBurnie, Mousset.

WEST HAM-BRIGHTON

sabato 1 febbraio ore 16:00

Probabile formazione West Ham (4-3-2-1): Randolph; Zabaleta, Diop, Ogbonna, Cresswell; Noble, Rice; Snodgrass, Lanzini, Fornals; Antonio.

Probabile formazione Brighton (4-2-3-1): Ryan; Montoya, Webster, Dunk, Bernardo; Propper, Stephens; Jahanbakhsh, Mooy, Trossard; Maupay.

sabato 1 febbraio ore 18:30

Probabile formazione Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Jones, Maguire, Shaw; Fred, Matic; Pereira, Mata, James; Martial.

Probabile formazione Wolverhampton (3-4-3): Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Neves, Moutinho, Jonny; Traoré, Jimenez, Neto.

Domenica 2 febbraio ore 15:00

Probabile formazione Burnley (4-4-2): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Hendrick, Westwood, Cork, McNeil; Rodriguez, Wood.

Probabile formazione Arsenal (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Sokratis, Luiz, Saka; Torreira, Xhaka; Pépé, Ozil, Aubameyang; Lacazette.

Domenica 2 febbraio ore 17:30

Probabile formazione Tottenham (4-3-3): Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Tanganga; Lo Celso, Dier, Alli; Lamela, Moura, Son.

Probabile formazione Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Aguero, Sterling.

