Maiorca-Valladolid: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Maiorca, una vittoria nelle ultime cinque, ha bisogno di una scossa per migliorare una classifica sempre più complicata. Non se la passa meglio il Valladolid che ha solo cinque punti di vantaggio dal diciottesimo posto. I padroni di casa scenderanno in campo con il classico 4-2-3-1. Tra i pali Reina protetto dalla coppia difensiva formata da Raíllo e Valjent mentre le corsie saranno presidiate da Lumor e Gamez il cui compito sarà alternarsi nella fase di spinta. In mezzo al campo tanta forza fisica e dinamismo con Salva Sevilla e Baba. Trequarti con Cucho Hernandez più due come Lago Junior e Dani Rodriguez a dare ampiezza sugli esterni. In avanti spazio a Budimir. Ospiti con il 5-3-2. In porta spazio a Masip con Joaquin a guidare il terzetto difensivo; ai suoi lati Salisu e Olivas. Fondamentali i due esterni, Garcia e Antoñito, che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. In mezzo al campo Emeterio supportato da Alcaraz e Michel a dare al centrocampo sostanza e dinamismo. In avanti con Unal ci sarà Guardiola. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Maiorca-Valladolid:

Maiorca-Valladolid probabili formazioni:

Probabile formazione Maiorca (4-2-3-1): Reina; Lumor, Raíllo, Valjent, Gamez; Salva Sevilla, Baba; Lago Junior, Cucho Hernandez, Dani Rodriguez; Budimir.

Probabile formazione Valladolid (5-3-2): Masip; Garcia, Salisu, Joaquin, Olivas, Antoñito; Alcaraz, Emeterio, Michel; Unal, Guardiola.

Maiorca-Valladolid quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.30 3.20 3.25 1.55 2.30 1.95 1.77 2.20 3.25 3.25 1.60 2.25 2.00 1.72 2.33 3.15 3.30 1.57 2.300 1.94 1.80

Quote molto equilibrate. Consigliamo il Goal la cui variazione oscilla tra l’1.94 e il 2.00.

Maiorca-Valladolid dove vederla in TV

La partita tra Maiorca e Valladolid verrà trasmessa su Dazn.

