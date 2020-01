Bilbao-Getafe: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Bilbao, reduce da cinque pareggi consecutivi, ha bisogno di tornare al successo per rientrare nella corsa alla Champions. E’ al quarto posto, invece, il Getafe e ora servono i tre punti per rimanere il più a lungo possibile nella zona alta della classifica. Padroni di casa con il 4-2-3-1. Tra i pali Unai Simón protetto dalla coppia difensiva Inigo Martinez-Yeray mentre sulle corsie agiranno Yuri e Capa che dovranno alternarsi nella fase di spinta. In mezzo al campo Dani Garcia e Unai López a dare fisicità e qualità al reparto. Trequarti con Raul Garcia e due come Muniain e Williams a creare superiorità numerica sugli esterni. La punta sarà Villalibre. Ospiti con il solito 4-4-2. In porta spazio a David Soria con la linea difensiva guidata da Etxeita al cui fianco agirà Djené mentre le corsie saranno presidiate da Olivera e Damian Suarez il cui compito sarà alternarsi nelle fasi di spinta. In mezzo al campo la fisicità di Aramabarri e l’intelligenza tattica di Maksimovic con Cucurella e Nyom ad agire larghi. In avanti Mata con Ángel Rodríguez. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Bilbao-Getafe:

Bilbao-Getafe probabili formazioni:

Probabile formazione Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón; Yuri, Inigo Martinez, Yeray, Capa; Unai López, Dani Garcia; Muniain, Raul Garcia, Williams; Villalibre.

Probabile formazione Getafe (4-4-2): David Soria; Olivera, Etxeita, Djené, Damian Suarez; Cucurella, Maksimovic, Arambarri, Nyom; Mata, Ángel Rodríguez.

Bilbao-Getafe quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.45 2.90 3.40 1.40 2.70 2.15 1.63 2.35 2.90 3.30 1.40 2.85 2.30 1.55 2.47 2.85 3.39 1.41 2.76 2.19 1.63

Quote molto equilibrate. Consigliamo l’uno la cui variazione va dal 2.35 al 2.47.

Bilbao-Getafe dove vederla in TV

La partita tra Bilbao e Getafe verrà trasmessa su Dazn.

