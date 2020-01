Wolverhampton-Liverpool: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il match che chiuderà la ventiquattresima giornata di Premier League sarà Wolverhampton-Liverpool, match interessantissimo che si preannuncia come un incontro ricco di gol e spettacolo, con fischio d’inizio fissato per giovedì 23 gennaio alle ore 21:00. La classifica ci mostra due squadre distanti ben trenta punti ma, a dispetto di questo sconcertante dato, entrambe stanno disputando un’ottima annata: gli Wolves sono sesti con 34 punti, i Reds invece dominano la classifica con addirittura 64 punti (a +16 sulla seconda e con una gara da recuperare). Espírito Santo ha bisogno di uomini: la rosa del Wolverhampton è corta ma ricca di giovani talento, privata anche del ceduto Cutrone, ora servono un paio di innesti per rinforzare questa bella squadra che gioca un grande calcio propositivo per continuare ad avere aspirazioni europee; non aiutano poi le pesanti assenze di Boly, Vinagre e Jota che stanno decimando gli uomini a disposizione di Espírito Santo. Jurgen Klopp sta cercando di acquistare il giovane e talentoso Havertz in vista della prossima stagione, il fenomenale ragazzo ha però un costo enorme: l’offerta recapitata a casa Leverkusen è di 107 milioni di sterline, cifra sulla quale i tedeschi stanno ragionando ma che le voci provenienti dalla Germania darebbero per insufficiente, se ne riparlerà ancora per diversi giorni prima di raggiungere un eventuale accordo (o meno); per questo match Klopp non potrà contare sugli infortunati Clyne, Keita e Milner, in miglioramento invece le condizioni di Fabinho, Lovren e Shaqiri che faranno dunque parte della spedizione. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Wolverhampton-Liverpool:

Wolverhampton-Liverpool probabili formazioni:

Probabile formazione Wolverhampton (3-4-3): Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Moutinho, Neves, Jonny; Traoré, Jiménez, Neto.

Probabile formazione Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Minamino.

Wolverhampton-Liverpool quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 5.50 3.85 1.53 1.97 1.75 1.73 2.00 5.50 4.00 1.62 1.95 1.80 1.83 1.87 5.76 3.75 1.64 1.94 1.80 1.77 1.98

Il segno 2 appare fin troppo scontato anche se non paga così poco come al solito quando c’è il Liverpool di mezzo, perciò il 2 e l’OVER 2,5 ci sembrano le puntate migliori

Wolverhampton-Liverpool dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore 21:00.

