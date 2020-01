Probabili formazioni Serie A 2019/2020: 20° giornata

Finito il girone d’andata si torna in campo per il ventesimo turno di Serie A. Si giocherà tra sabato 18 e lunedì 20 gennaio e le prime della classe hanno l’occasione di fare bene per alimentare le proprie ambizioni di classifica. Sabato, alle ore 15:00, la Lazio delle 10 vittorie consecutive ospiterà la Sampdoria, alle ore 18:00 Sassuolo-Torino, mentre alle 20:45 il match del San Paolo con Napoli e Fiorentina pronti a sfidarsi. La domenica tutte le altre in campo, con il Milan di Ibrahimovic impegnato alle 12:30 con l’Udinese, la Roma giocherà a Genova alle 18:00 e la Juventus ospiterà il Parma all’Allianz Stadium alle 20:45. Il lunedì si chiuderà il turno, con il posticipo del monday night tra Atalanta e SPAL. Di seguito, nel dettaglio, le probabili formazioni della Serie A.

Probabili formazioni Serie A:

LAZIO-SAMPDORIA

Sabato 18 gennaio ore 15:00

Probabile formazione Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Aberto, Jony; Caicedo, Immobile.

Probabile formazione Sampdoria (4-4-2):Audero; Bereszynski, Colley, Chabot, Murru; Linetty, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

SASSUOLO-TORINO

Sabato 18 gennaio ore 18:00

Probabile formazione Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ferrari, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang, Djuricic; Traore, Caputo, Boga.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Meitè, Aina; Berenguer; Belotti.

NAPOLI-FIORENTINA

Sabato 18 gennaio ore 20:45

Probabile formazione Napoli (4-4-2): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Benassi, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone.

MILAN-UDINESE

Domenica 19 gennaio ore 12:30

Probabile formazione Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao.

Probabile formazione Udinese (3-4-1-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, Mandragora, Fofana, Stryger Sema; De Paul; Okaka, Lasagna.

LECCE-INTER

Domenica 19 gennaio ore 15:00

Probabile formazione Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Deiola; Mancosu; Falco, Babacar.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.

BRESCIA-CAGLIARI

Domenica 19 gennaio ore 15:00

Probabile formazione Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Ndoj; Spalek; Balotelli, Torregrossa.

Probabile formazione Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragó, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

BOLOGNA-HELLAS VERONA

Domenica 19 gennaio ore 15:00

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Mbaye; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Probabile formazione Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni,Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Pazzini.

GENOA-ROMA

Domenica 19 gennaio ore 18:00

Probabile formazione Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Radovanovic, Romero; Andersen, Sturaro, Schone, Behrami, Barreca; Pandev, Sanabria.

Probabile formazione Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Cetin, Mancini, Smalling, Santon; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

JUVENTUS-PARMA

Domenica 19 gennaio ore 20:45

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo.

Probabile formazione Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

ATALANTA-SPAL

Lunedì 20 gennaio ore 20:45

Probabile formazione Atalanta (3-4-2-1): Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, Pasalic, De Roon, Gosens; Gomez, Ilicic; Duvan Zapata.

Probabile formazione SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Missiroli, Valoti, Igor; Petagna, Di Francesco.

Il podcast relativo alla Serie A di questa settimana è figlio dell’andamento delle prime squadre in classifica che, chi più chi meno, dovrà confermare quanto di buono ha fatto vedere nel girone d’andata. I campioni d’inverno della Juventus se la vedranno con il Parma, già consapevoli del risultato dell’Inter di Antonio Conte che giocherà in casa del Lecce. Incrocio tra Roma e Genova, con la Lazio delle 10 vittorie consecutive che ospiterà la Sampdoria, mentre la Roma priva di molti elementi sarà impegnata nella trasferta con il Genoa. L’Atalanta prosegue il suo cammino e punta la SPAL, mentre il Cagliari che non vince da troppo tempo se la vedrà con il Brescia.