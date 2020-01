Podcast Liga – Le prime della classe affrontano squadre più in forma, la trappola è servita

Il podcast tematico sulla Liga, relativo alla ventesima giornata, è all’insegna del duello in vetta alla classifica di Barcellona e Real Madrid. Entrambe le squadre sono appaiate a 40 punti e se la vedranno rispettivamente con Granada e Siviglia. La lotta per un posto in Champions League entra nel vivo e i punti a dividere le pretendenti sono pochi, appena 5 per quattro squadre. Il Mallorca, che deve uscire dalla zona retrocessione, se la vedrà con il Valencia che sta vivendo un ottimo periodo di forma. Leganes ed Espanyol restano guardinghe sperando di approfittare di eventuali passi falsi degli isolani.