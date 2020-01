Bologna-Fiorentina: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Il 2020 di Bologna e Fiorentina riparte dallo Stadio Renato Dall’Ara. In una Epifania pronta a regalare emozioni in Serie A, ad inaugurare il pomeriggio saranno due squadre storiche del nostro campionato. Compagini che, a dire il vero, si affacciano al nuovo anno in maniera diametralmente opposta: i padroni di casa, forti del convincente successo esterno sul Lecce, riapprocciano il campionato con voglia di trovare continuità e una classifica piuttosto positiva. Discorso totalmente diverso per gli ospiti, reduci dalla debacle casalinga contro la Roma e avviluppati nella serratissima lotta per la salvezza. Un percorso, quello dei Viola, che dovrà necessariamente passare anche dal nuovo tecnico Beppe Iachini, che succede al deludente Vincenzo Montella e si appella a tutti i valori tecnici di una rosa dimostratasi incompleta e mal costruita. Fondamentale sarà l’apporto di Federico Chiesa, recuperato dai problemi fisici che lo avevano afflitto a fine 2019 e decisamente più sereno, visti i passi in avanti per il rinnovo di contratto. Per quanto riguarda i padroni di casa rossoblu, non ci sono particolari problemi di organico per Sinisa Mihajlovic, che sarà costretto a fare a meno soltanto degli assenti di lungo corso. Da segnalare come tra i ranghi felsinei manchi Mattia Destro, ufficialmente trasferitosi al Genoa. A voltare le spalle al Bologna ci pensano i numeri: i rossoblu non battono la Fiorentina dal febbraio 2013; da allora, 7 vittorie toscane e 3 pareggi. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Bologna-Fiorentina:

Bologna-Fiorentina formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlović

Formazione ufficiale Fiorentina(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

Dove vedere in TV ed in streaming Bologna-Fiorentina

La partita tra Bologna e Fiorentina verrà trasmessa su DAZN e DAZN1.

