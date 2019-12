Il Re è tornato. Zlatan Ibrahimovic ha ufficialmente firmato il suo ritorno al Milan e per la prima volta in carriera torna a vestire la maglia di un club dove aveva già giocato. Si, perché Zlatan con i rossoneri ha giocato, segnato e vinto dal 2010 e il 2012, prima di passare al Paris Saint Germain. Il club di via Turati si era affidato proprio allo svedese per ricucire lo Scudetto sul petto, prelevandolo dal Barcellona per 24 milioni di Euro e ovviamente le attese non sono state disattese. Al primo anno con il Milan 41 presenze, 21 goal e campionato vinto. Al secondo anno Ibra farà ancora meglio, anche se non riuscirà a bissare la vittoria della Serie A ma dovrà accontentarsi della Supercoppa Italiana vinta contro la sua ex squadra, l’Inter. Il suo score personale nella stagione 2011/12 dice 44 partite giocate e 35 reti segnate, di cui 28 in campionato dove vincerà il titolo di Capocannoniere, diventando così il primo giocatore a riuscirci con 2 squadre diverse (nel 2009 aveva vinto con la maglia dell’Inter). Nel Luglio 2012 Ibra firma con il PSG, abbracciando un progetto ambizioso e diventando un perno fondamentale della formazione parigina. Continuerà a segnare valanghe di goal (180 presenze, 156 goal), continuerà a vincere molti trofei, continuerà a regalare giocare e gol fuori dal comune. Dopo 4 anni lascia il PSG riabbracciando Josè Mourinho al Manchester United dove vince l’Europa League e la Coppa di Lega, salutando poi per i Los Angeles Galaxy nel marzo 2018. In MLS Zlatan non si smentirà mettendo a referto 53 goal in 58 partite. Oggi, a 38 anni torna in rossonero, per 6 mesi più opzione per il rinnovo di un ulteriore anno. Per carisma, esperienza e qualità può sicuramente aiutare il Milan, anche se la squadra attuale non è paragonabile a quella da lui lasciata nel 2012. Gustiamoci nel frattempo i 10 migliori goal di Re Zlatan in rossonero, nell’attesa di nuovi colpi dello svedese nella Scala del Calcio e non solo.Vi ricordiamo che potete seguire RadioGoal24 anche tramite la nostra pagina radio ed il nostro canale spreaker. Ecco a voi la Top 10 dei goal di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan!

La Top 10 dei goal di Ibrahimovic con la maglia del Milan è stato modificato: da