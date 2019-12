Probabili formazioni Bundesliga 2019/2020: 17° giornata

Probabili formazioni Bundesliga 2019/2020 – Il diciassettesimo turno di Bundesliga inizierà venerdì 20 dicembre alle 20.30 con l’anticipo tra Hoffenheim e Borussia Dortmund. Nella giornata di sabato si disputeranno sei partite tra cui Bayern-Wolfsburg e Lipsia-Augsburg; alle 18.30 scenderà in campo la capolista Gladabch sul campo dell’Hertha Berlino. La giornata si chiuderà con i classici posticipi domenicali: Dusseldorf-Union Berlino e Paderbon-Eintracht Francoforte. Per seguirci basta andare sulla nostra pagina Twitch, nella sezione dedicata o visitare la pagina Spreaker. Di seguito, nel dettaglio, le probabili formazioni della Bundesliga:

Probabili formazioni Bundesliga 17° giornata:

HOFFENHEIM-DORTMUND

venerdì 20 dicembre ore 20.30

Probabile formazione Hoffenhem (4-2-3-1): Baumann; Bicakcic, Posch, Hubner, Skov; Nordtveit, Grillitsch; Bebou, Rudy, Adamyan; Kramaric.

Probabile formazione Dortmund (3-4-3): Burki; Akanji, Hummels, Zagadou; Hakimi, Weigl, Brandt, Guerreiro; Hazard, Reus, Gotze.

BAYERN MONACO-WOLFSBURG

sabato 21 dicembre ore 15:30

Probabile formazione Bayern Monaco (4-3-3): Neuer; Kimmich, Pavard, Alaba, Davies; Muller, Alcantara, Coutinho; Gnabry, Lewandowski, Perisic.

Probabile formazione Wolfsburg (4-3-3): Casteels; Mbabu, Tisserand, Brooks, Roussillon; Arnold, Guilavogui, Schlager; Joao Victor, Weghorst, Brekalo.

COLONIA WERDER BREMA

sabato 21 dicembre ore 15:30

Probabile formazione Colonia (4-5-1): Horn; Schmitz, Bornauw, Czichos, Katterbach; Kainz, Drexler, Skhiri, Hector, Jakobs; Cordoba.

Probabile formazione Werder Brema (4-3-1-2): Pavlenka; Lang, Veljkovic, Moisander, Augustinsson; Maximilian Eggestein, Johannes Eggestein, Klaassen; Bittencourt; Osako, Rashica.

MAINZ-LEVERKUSEN

sabato 21 dicembre ore 15:30

Probabile formazione Mainz (4-2-3-1): Zentner; Baku, Niakhate, Hack, Caricol; Barreiro, Kunde; Oztunali, Quaison, Boetius; Mateta.

Probabile formazione Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Retsos, Bender, Tah, Wendell; Aranguiz, Amiri; Volland, Havertz, Diaby; Alario.

LIPSIA-AUGSBURG

sabato 21 dicembre ore 15:30

Probabile formazione Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Mukiele, Halstenberg; Sabitzer, Demme, Laimer, Nkunku; Werner, Schick.

Probabile formazione Augsburg (4-4-2): Koubek; Lichtsteiner, Gouweleeuw, Jedvaj, Iago; Richter, Khedira, Baier, Max; Jensen, Niederlechner.

SCHALKE-FRIBURGO

sabato 21 dicembre ore 15:30

Probabile formazione Schalke (4-3-1-2): Schubert; Kenny, Kabak, Miranda, Oczipka; Caligiuri, Mascarell, Serdar; Harit; Burgstaller, Raman.

Probabile formazione Friburgo (3-4-3): Flekken; Gulde, Koch, Heintz; Gunter, Hofler, Frantz, Haberer; Grifo, Petersen, Holer.

HERTHA-MONCHENGLADBACH

sabato 21 dicembre ore 18:30

Probabile formazione Hertha (4-3-3): Jarstein; Klunter, Boyata, Rekik, Plattenhardt; Darida, Skjelbred, Grujic; Lukebakio, Selke, Dilrosun.

Probabile formazione Monchengladbach (4-3-3): Sommer; Wendt, Elvedi, Ginter, Jantschke; Zakaria, Neuhaus, Hofmann; Plea, Thuram, Herrmann.

DUSSELDORF-UNION BERLINO

domenica 22 dicembre ore 15.30

Probabile formazione Dusseldorf (4-2-3-1): Steffen; Zimmermann, Ayhan, Kasim, Giesselmann; Sobottka, Morales; Ampomah, Thommy, Kownacki; Hennings.

Probabile formazione Union Berlino (3-4-1-2): Gikiewicz; Friedrich, Hubner, Subotic; Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz; Polter; Bulter, Andersson.



PADERBORN-FRANCOFORTE

domenica 22 dicembre ore 18.00

Probabile formazione Paderborn (4-4-2): Zingerle; Jans, Kilian, Schonlau, Collins; Proger, Sabiri, Vasiliadis, Oliveira-Souza; Michel, Mamba.

Probabile formazione Eintracht (3-4-1-2): Wiedwald; Hinteregger, Hasebe, Toure; Kostic, Sow, Kohr, Chandler; Kamada; André Silva, Dost.

Nel podcast della Bundesliga di questa settimana abbiamo analizzato la quindicesima giornata, con uno sguardo alla classifica che è sempre più corta con le prime sei squadre racchiuse in 6 punti. Le prime tre della classe giocheranno in trasferta, con il Borussia Monchengladbach che se la vedrà con un Wolfsburg in netta difficoltà. Il Lipsia dovrebbe passeggiare in casa del Fortuna Dusseldorf, mentre il Borussia Dortmund se la vedrà con il Mainz. Il Friburgo cercherà di approfittare dello Schalke 04 che giocherà con l’Eintracht, mentre il Bayern Monaco, che occupa la settima posizione, ospiterà il Werder Brema.