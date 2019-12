Probabili formazioni Premier League 2019/2020: 18° giornata

Probabili formazioni Premier League 2019/2020 – la diciottesima giornata di Premier League si aprirà col match di sabato alle ore 13:30 tra Everton ed Arsenal, poi alle 16:00 ci saranno cinque match in contemporanea ed alle 18:30 si affronteranno City e Leicester, la domenica invece toccherà a Watford e United darsi battaglia alle 15:00 mentre Tottenham e Chelsea, alle 17:30, chiuderanno la giornata. Di seguito, nel dettaglio, le probabili formazioni della diciottesima giornata di Premier League.

Probabili formazioni Premier League: 18° giornata

EVERTON-ARSENAL

Sabato 21 dicembre ore 13:30

Probabile formazione Everton (4-4-2): Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Digne; Bernard, Davies, Sigurdsson, Iwobi; Calvert-Lewin, Richarlison.

Probabile formazione Arsenal (3-4-1-2): Leno; Chambers, Luiz, Mustafi; Maitland-Niles, Guendouzi, Torreira, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang.

Sabato 21 dicembre ore 16:00

Probabile formazione Bournemouth (4-3-2-1): Ramsdale; Stacey, Mepham, Francis, Rico; Cook, Billing, Lerma; Gosling, Fraser; King.

Probabile formazione Burnley (4-4-2): Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Pieters; Hendrick, Cork, Westwood, McNeil; Wood, Barnes.

BOURNEMOUTH-BURNLEY

Probabile formazione Brighton (4-3-3): Ryan; Montoya, Dunk, Webster, Burn; Mooy, Alzate, Propper; Gross, Maupay, Trossard.

Probabile formazione Sheffield (3-5-2): Henderson; Basham, Egan, O’Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Freeman, Stevens; McGoldrick, Mousset.

BRIGHTON-SHEFFIELD

Probabile formazione Aston Villa (4-3-3): Heaton; Guilbert, Engels, Hause, Targett; McGinn, Luiz, Nakamba; El Ghazi, Wesley, Grealish.

Probabile formazione Southampton (4-4-2): McCarthy; Cedric, Stephens, Bednarek, Bertrand; Danjuma, Hojbjerg, Ward-Prowse, Redmond; Long, Ings.

ASTON VILLA-SOUTHAMPTON

Probabile formazione Newcastle (3-4-3): Dubravka; Schar, Fernandéz, Dummett; Manquillo, Longstaff, Hayden, Willems; Atsu, Carroll, Joelinton.

Probabile formazione Crystal Palace (4-3-3): Guaita; Kelly, Tomkins, Cahill, Riedewald; Kouyaté, Milivojevic, McArthur; Townsend, Ayew, Zaha.

NEWCASTLE-CRYSTAL PALACE

Probabile formazione Norwich (4-2-3-1): Krul; Aarons, Zimmermann, Godfrey, Byram; Tettey, Trybull; Buendia, McLean, Cantwell; Pukki.

Probabile formazione Wolverhampton (3-4-3): Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Neves, Moutinho, Jonny; Traoré, Jimenez, Jota.

Sabato 21 dicembre ore 18:30

Probabile formazione Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Jesus, Sterling.

Probabile formazione Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwel; Ndidi; Ayoze, Maddison, Tielemans, Barnes; Vardy.

Domenica 22 dicembre ore 15:00

Probabile formazione Watford (4-3-3): Foster; Kiko, Cathcart, Kabasele, Masina; Doucouré, Capoue, Hughes; Sarr, Deeney, Deulofeu.

Probabile formazione Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Lingard, Rashford; Martial.

Domenica 22 dicembre ore 17:30

Probabile formazione Tottenham (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Davynson, Vertonghen; Sissoko, Dier; Moura, Alli, Son; Kane.

Probabile formazione Chelsea (4-3-3): Kepa; James, Rudiger, Zouma, Azpilicueta; Kanté, Jorginho, Kovacic; Willian, Abraham, Pulisic.

WEST HAM-LIVERPOOL

Rinviata, a data da destinarsi, per via degli impegni del Liverpool in FIFA Club World Cup

In Premier League è tempo di tornare in campo, e noi vi presentiamo dunque il 18º turno del campionato più bello del mondo nel consueto podcast. Non saranno del turno West Ham e Liverpool, la quale partita verrà spostata a data da destinarsi per via degli impegni dei Reds nel mondiale per club. Apriranno la giornata Everton ed Arsenal, due squadre in cerca di punti per chiarire una volta per tutte quale sarà il loro ruolo in questo campionato. Nel tardo pomeriggio di sabato si affronteranno Manchester City e Leicester per stabilire chi tra le due sarà la squadra che proverà la miracolosa rincorsa ai danni del Liverpool. La domenica di Premier League si aprirà con il nuovo Watford di Pearson, in cerca di punti per inseguire una clamorosa salvezza, che riceverà i Red Devils di Ole Solskjær, e si concluderà col derby londinese tra Tottenham e Chelsea che vedrà opposte due squadre che mirano ad un posto nella prossima Champions League, match che metterà di fronte allievo e maestro: Mourinho vs Lampard.